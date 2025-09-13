إعلان

بفستان أسود جريء.. جورجينا رودريجيز بإطلالة ملفتة

07:16 م السبت 13 سبتمبر 2025
    جورجينا رودريجيز بإطلالة ملفتة
    جورجينا رودريجيز بإطلالة ملفتة
    جورجينا رودريجيز بإطلالة ملفتة
    جورجينا رودريجيز بإطلالة ملفتة
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت عارضة الأزياء الأسبانية جورجينا رودريجيز، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت جورجينا فستانا طويلا ضيقا باللون الأسود، بتصميم "كب" وقصة انسيابية أبرزت قوامها.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وخاتم.

اعتادت جورجينا على جذب الأنظار بإطلالتها الجريئة واللافتة، التي تثير جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

