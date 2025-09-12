إعلان

15 صورة لملكة جمال مصر للسياحة العالمية 2025

07:00 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
كتبت- أسماء مرسي:

تُوّجت نهال رفيق بلقب ملكة جمال مصر للسياحة العالمية 2025، خلال حفل فخم أقيم في فندق "جيوان" بالقاهرة، وسط أجواء مبهرة.

لفتت نهال الأنظار بإطلالتها الساحرة، حيث ارتدت فستانا فضيّا لامعا بتصميم "كب".

واعتمدت مكياجا قويا تميز بأحمر شفاه باللون الأحمر الناري، مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

في السطور التالية، إليكم أبرز معلومات عن ملكة جمال مصر للسياحة 2025، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- اسمها نهال رفيق.

- صانعة محتوى تهتم بالجمال والموضة.

- شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر 2025.

- فازت بلقب ملكة جمال مصر للسياحة العالمية 2025.

- تميزت نهال بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تخطف الأنظار في كل ظهور.

- تشارك متابعيها صورها وأخبارها عبر حسابها على إنستجرام.

- يتابعها 6,316 ألف متابع على حسابها الشخصي في "إنستجرام".

