ليلى علوي تتألق بكاردي فوشيا كلها طاقة وحيوية- سر اختيار اللوك

كتبت- نرمين ضيف الله:

ليلى علوي أطلت على جمهورها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة صور لاقت تفاعلًا واسعًا.

حيث اختارت كاردي أنيق باللون الفوشيا الزاهي، الذي منح إطلالتها لمسة شبابية وحيوية.

دلالات الإطلالة باللون الفوشيا:

اللون الفوشيا يُعد من الألوان القوية التي تعكس الثقة بالنفس، كما أنه يرمز إلى الطاقة الإيجابية والتفاؤل، وهو ما أضفى على ظهورها روحًا مرحة تناسب أجواء الخريف والشتاء.

اختيار هذا اللون الجريء يعكس أيضًا شخصية ليلى علوي التي اعتادت أن توازن بين الأناقة والجرأة في إطلالاتها، حيث يُعتبر الفوشيا من الدرجات التي ارتبطت بالأنوثة العصرية والقدرة على لفت الأنظار، مما جعل الصور تبدو نابضة بالحياة وتؤكد استمرار حضورها الفني والإنساني بأسلوب متجدد.