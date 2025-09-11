كتبت- نرمين ضيف الله:

خطفت الفنانة هايدي كرم الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام.

حيث اعتمدت بدلة جريئة بنقشة *التايجر المكونة من قطعتين؛ توب "كت" عصري كشف عن رشاقتها.

وبنطلون واسع "وايد ليج" منحها إطلالة مريحة وعصرية في الوقت نفسه.

وقد تركت النقشة البرية طابعًا مميزًا يعكس القوة والجرأة، لتجمع بين الأسلوب الكلاسيكي للسوت واللمسة الجامحة للتصميم.

دلالات الإطلالة وفق ما جاء في فوج:

اختيار هايدي لنقشة التايجر يعكس ثقة عالية بالنفس.

من أبرز النقشات التي ارتبطت عبر الموضة العالمية بالقوة والجرأة والأنوثة اللافتة.

الـ وايد ليج يعكس توجهها نحو الراحة والأناقة غير المقيدة، وهو من أبرز خطوط الموضة الرائجة عالميًا.

المزج بين البساطة في القصة والجرأة في النقشة يوضح قدرة هايدي كرم على التعبير عن شخصيتها بلمسة عصرية تتماشى مع أحدث اتجاهات الموضة.