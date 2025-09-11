إعلان

هايدي كرم بإطلالة تايجر جريئة تجمع بين القوة والعصرية- هذه دلالات الإطلالة

06:54 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة هايدي كرم
  • عرض 3 صورة
    الفنانة هايدي كرم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله:

خطفت الفنانة هايدي كرم الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام.

حيث اعتمدت بدلة جريئة بنقشة *التايجر المكونة من قطعتين؛ توب "كت" عصري كشف عن رشاقتها.

وبنطلون واسع "وايد ليج" منحها إطلالة مريحة وعصرية في الوقت نفسه.

وقد تركت النقشة البرية طابعًا مميزًا يعكس القوة والجرأة، لتجمع بين الأسلوب الكلاسيكي للسوت واللمسة الجامحة للتصميم.

دلالات الإطلالة وفق ما جاء في فوج:

اختيار هايدي لنقشة التايجر يعكس ثقة عالية بالنفس.

من أبرز النقشات التي ارتبطت عبر الموضة العالمية بالقوة والجرأة والأنوثة اللافتة.

الـ وايد ليج يعكس توجهها نحو الراحة والأناقة غير المقيدة، وهو من أبرز خطوط الموضة الرائجة عالميًا.

المزج بين البساطة في القصة والجرأة في النقشة يوضح قدرة هايدي كرم على التعبير عن شخصيتها بلمسة عصرية تتماشى مع أحدث اتجاهات الموضة.

الفنانة هايدي كرم ايدي كرم على إنستجرام طلالة هايدي كرم ايدي كرم بإطلالة تايجر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة