هنا الزاهد تتألق بفستان أسود أنيق يرمز للبساطة والحرية

05:05 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كتبت- نرمين ضيف الله:


شاركة الفنانة هنا الزاهد إطلالة في أحدث صورها على إنستجرام تحمل الكثير من الرقي والجرأة الهادئة.


ارتدت هنا فستانًا أسود أنيقًا طويلًا بتصميم بسيط لكنه غني بالتفاصيل، حيث تزينه رسومات لطائر باللون الفضي عند منطقة الصدر والخصر.

وتركت شعرها منسدلا على الأكتاف بشكل إنسيابي، ووضعت مكياج يناسب أجواء الإطلالة.


دلالات الإطلالة وفق صحف عالمية مثل فوج:


رسمة الطائر في إشارة إلى الحرية والانطلاق، وهي دلالة شائعة في الموضة العالمية تعبر عن التمرّد على القوالب النمطية ورغبة المرأة في التحليق خارج الحدود التقليدية.

اللون الأسود الذي اختارته هنا يُعرف في الموضة بأنه لون القوة والغموض.


كما أنه رمز للأناقة الكلاسيكية التي لا تبطل مع الزمن.


أما القَصة الضيقة للفستان فهي تبرز قوامها الرشيق وتمنحها حضورًا أنثويًا لافتًا، يجمع بين الرصانة والإغراء غير المبالغ فيه.

