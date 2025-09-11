جمالها ساحر.. تتويج كاسي دونيجان بلقب ملكة جمال أمريكا 2026

كتبت- أسماء مرسي:

تُوجت كاسي دونيجان بلقب ملكة جمال أمريكا لعام 2026، بعد منافسة قوية بين 52 متسابقة من مختلف الولايات الأمريكية، في حفل أُقيم على مسرح والت ديزني بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.

إطلالة أنيقة

خَطفت كاسي الأنظار بإطلالة أنيقة وساحرة خلال حفل التتويج؛ حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا بتصميم ضيق وانسيابي يبرز قوامها، ونسقت معه مكياجا ناعما بألوان النيود، مع اعتمادها لتسريحة الشعر المرفوع التي أضفت لمسة من الرقي على إطلالتها، وفقا لموقع "usatoday".

من هي كاسي دونيجان؟

- تبلغ من العمر 27 عاما.

- من مواليد ولاية فرجينيا الأمريكية.

- تعيش حاليا في مدينة نيويورك.

- درست في جامعة بلمونت في ناشفيل، تينيسي.

- حاصلة على بكالورويس الفنون الجميلة.

- الرئيس التنفيذي للعمليات في Southern Sitter LLC.

- أطلقت مبادرة دعم الفنون في المدارس وتعزيز الإبداع بين الطلاب.

- قدمت عروضا مسرحية في عدد من المسارح الشهيرة على مستوى الولايات المتحدة.

- فازت بلقب ملكة جمال أمريكا 2026.

- تحرص دائما على نشر صورها وأحدث أخبارها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" 23.8K ألف متابع.