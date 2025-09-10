إعلان

خطفت الأنظار بـ"التايجر".. كيف نسقت بلقيس إطلالتها؟

07:21 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    المطربة بلقيس (1)
    المطربة بلقيس (2)
    المطربة بلقيس (4)
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة بلقيس بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت بلقيس بليزر قصير باللون الأسود، ونسقت أسفله توب بنفس اللون، وبنطلون بنقشة التايجر بقصة واسعة.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، ونظارة شمسية.

وفقا لموقع "youlookfab"، البليزر يضيف لمسة من الرقي والفخامة لمرتديه، كما يزيد الشعور بالثقة بالنفس والجاذبية.

بالإضافة إلى، يمكن تنسيقه بسهولة مع البنطلون ليمنحك إطلالة كلاسيكية أو كاجوال حسب المناسبة.

المطربة بلقيس إطلالة بلقيس إنستجرام بلقيس
