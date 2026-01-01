بلوك مختلف ولافت.. كيف نسقت عبير صبري إطلالتها في أحدث ظهور؟

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها، لوك أنيق، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت عبير صبري بإطلالة ساحرة ودافئة، حيث ارتدت فستاناً أبيض مكشوف الصدر.

وأكملت إطلالتها بوشاح من الفرو الأبيض الناعم وقفازات بيضاء قصيرة من الدانتيل.

بالنسبة للماكياج، فقد اختارت أحمر شفاه بلون أحمر فاقع يمنحها إطلالة جريئة ولافتة تتناسب مع الأجواء الاحتفالية، مع ترك شعرها الأسود الداكن منسدلاً.

دلالات الأبيض الفرو والأحمر الفاقع

وفق مجلة "Marie Claire"، فإن الأبيض والفرو يرمز اللون الأبيض إلى النقاء والبساطة والهدوء، بينما يضفي الفرو دلالات على الفخامة والثراء والأناقة.

وهذا المزيج يخلق تبايناً جذاباً بين البراءة والرقي، ويوحي بالدفء والأناقة في المناسبات المسائية أو الشتوية.

أما الأحمر الفاقع يعتبر من أقوى الألوان وأكثرها تأثيراً وجاذبية، ويرمز إلى القوة، العاطفة، الثقة بالنفس، والحيوية.