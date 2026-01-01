بلمسة لامعة وجريئة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

شاركت المطربة نانسي عجرم جمهورها، بإطلالة لامعة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نانسي عجرم في الصوربإطلالة لامعة وجذابة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً بفتحة صدر مربعة قليلاً وياقة عالية.

الفستان مغطى بالكامل بتطريزات دقيقة ولامعة من الخرز أو الكريستال الفضي الأبيض، والتصميم ضيق على الجسم ليبرز القوام بقصة أنيقة ومحتشمة في الوقت ذاته.

واعتمدت تسريحة شعر مموجة منسدلة بلون بني دافئ وماكياجاً ناعماً يتماشى مع بساطة الفستان وفخامته.

دلالات الأبيض المطرز

ووفق "Elle"، فإن يرتبط اللون الأبيض في عالم الأزياء والموضة بالعديد من المفاهيم الإيجابية ومنها النقاء والبراءة، ويرمز اللون الأبيض تقليدياً إلى البراءة والنظافة والسلام.

ويعتبر الأبيض من الألوان الحيادية التي تمنح إطلالة أنيقة وفاخرة، خاصة عند دمجه مع التطريزات الدقيقة التي تزيد من فخامته.