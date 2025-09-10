دينا الشربيني بإطلالة كاجوال أنيقة.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة دينا الشربيني، بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت دينا مرتدية توب باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون جينز.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء مزيج من اللونين الأسود والأبيض.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عدة أساور وحلق.

تسريحة الشعر المنسدلة على الكتفين تُبرز تفاصيل الوجه بوضوح، كما أنها تتناسب مع الإطلالات الكاجول، كما ظهرت الفنانة دينا الشربيني.

بالإضافة إلى، هذه التسريحة تضيف لمسة ناعمة للإطلالة دون مبالغة، كما تبدو طبيعية وجذابة، وفقا لموقع " thehairlooks".