إعلان

دينا الشربيني بإطلالة كاجوال أنيقة.. كيف نسقت اللوك؟

06:42 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    دينا الشربيني (1)
  • عرض 3 صورة
    دينا الشربيني (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة دينا الشربيني، بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت دينا مرتدية توب باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون جينز.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء مزيج من اللونين الأسود والأبيض.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عدة أساور وحلق.

تسريحة الشعر المنسدلة على الكتفين تُبرز تفاصيل الوجه بوضوح، كما أنها تتناسب مع الإطلالات الكاجول، كما ظهرت الفنانة دينا الشربيني.

بالإضافة إلى، هذه التسريحة تضيف لمسة ناعمة للإطلالة دون مبالغة، كما تبدو طبيعية وجذابة، وفقا لموقع " thehairlooks".

دينا الشربيني إنستجرام دينا الشربيني إطلالة دينا الشربيني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح