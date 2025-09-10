بفستان مكشوف.. ميرنا جميل بإطلالة جريئة

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "Elle"، فإن اللون الأسود يرمز إلى الثقة والقوة والأنوثة، ما يجعله مثاليا للمناسبات التي تجمع بين الأناقة والعصرية.

وأطلت ميرنا بفستان طويل "كت" باللون الأسود قصير من الأمام وطويل من الخلف، ونسقت معه حقيبة باللون النبيتي.

واعتمدت ميرنا مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها.

واختارت ميرنا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها باكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم.