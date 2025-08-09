إعلان

جاذبية الأبيض والأسود.. روبي تخطف الأنظار بإطلالتها

08:39 م السبت 09 أغسطس 2025
    روبي
    روبي
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة روبي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت روبي بدلة باللونين الأبيض والأسود مزينة بالنقوش، ونسقت أسفلها توب أسود.

أكملت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، بينما اعتمدت مكياجا ناعما وهادئا، مع التركيز على رسمة عيونها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وحلق.

تعتبر البدلة باللونين الأبيض والأسود خيارا مثاليا لمرتديها، حيث يمكن تنسيقها بسهولة مع أي لون آخر.

ويمكن إضافة حقيبة يد ملونة أو حذاء أنيق لإضفاء لمسة من الأناقة على الإطلالة، ما يجعلها مناسبة لمختلف المناسبات.

روبي
