6 صور لنرمين الفقي بكروب توب وسكيرت.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ارتدت نرمين طقم مكون من قطعتين يجمع بين اللونين كروب توب وسيطرت باللونين الأصفر والأزرق، تميز بأنه بقصة انسيابية ضيقة على الجسم.

نسقت مع الطقم حذاء بسيط باللون الأحمر، يتناسب بشكل جيد مع ألوان الفستان.

كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياجا هادئا أبرز جمال ملامح وجهها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الذهبي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عدة أساور.

وفقا لموقع "vocal"، تضفي الأساور لمسة أنيقة على أي إطلالة وتجعلها أكثر جاذبية، واختارت نرمين الفقي ارتداء إكسسوارات مع إطلالتها يُضفي لمسةً من الأناقة على إطلالتك.

وكما فعلت نيرمين الفقي، فإن اختيار الإكسسوارات المناسبة، مثل الأساور، يضيف مظهرا فريدا للشكل العام.