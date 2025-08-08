نادين نجيم بإطلالة جريئة في حفل ملك جمال لبنان 2025.. مصممة أزياء تعلق

كتبت- شيماء مرسي

لفتت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار لها في حفل ملك جمال لبنان 2025 بإطلالتها الجريئة والمميزة.

تفاصيل الإطلالة

أطلت نادين بفستان باللون الوردي من قماش التل بقصة الكب مزين بتطريزات من منطقة الصدر إلى الخصر، ويتميز بأنه شفاف من أسفل.

مكياج جريء ومجوهرات فخمة

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها وإبراز ملامحها.

وزينت نسيب إطلالتها بمجموعة مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأقراط وخاتم.

واختارت نادين أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بشكل طبيعي يتناسب مع الفستان.

تعليق مصممة الأزياء زينب الشوربجي

علقت مصممة الأزياء زينب الشوربجي لمصراوي على إطلالة نادين نجيم في حفل ملك جمال لبنان 2025 قائلة: "فستان نادين من توقيع مصمم الأزياء اللبناني الشهير نيكولا جبران".

وأضافت زينب: "تصميم الفستان جري جدا وأنيق في نفس الوقت، حيث أن قصة الكب مع الكورسيه المشدود على الجسم والتول المطرز يدويا بكل دقة بطريقة "الهوت كوتور"، أبرز قوامها الرشيق بشكل مثالي".

وتابعت مصممة الأزياء: "لون الفستان مع لون بشرتها أبرز جمالها بشكل غير طبيعي وكان التناسق بينهما رائعا".

وأشارت الشوربجي: "تنسيق المجوهرات والمكياج مع تصميم الفستان كان موفقا جدا، وأعطي إطلالتها 10/10".

اقرأ أيضًا:

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الثوم والبصل قبل النوم؟

الملك تشارلز يعرض طائرة والدته الملكة إليزابيث للبيع.. لن تتوقع سعرها

عادة يفعلها كثيرون.. احذر تدخين السجائر مع الشاي قد يسبب هذه الأمراض المميتة

قبل ما تطبخها.. 7 علامات خطيرة تكشف الفرخة المريضة

"لهاية البالغين" موضة تثير الجدل في الصين.. وأطباء يحذرون من مخاطرها