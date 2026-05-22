إيطاليا تفكك شبكة قرصنة رقمية لمنصات البث المباشر

كتب : مصراوي

09:18 م 22/05/2026

الشرطة الايطالية

أعلنت السلطات الإيطالية تفكيك شبكة للقرصنة الرقمية للبث المباشر غير القانوني تسببت في أضرار بقيمة 300 مليون يورو.

وقالت الشرطة المالية الإيطالية، أن العملية استهدفت ضبط تقنية مبتكرة وغير مسبوقة تدعى تطبيق "سينما جول" تسمح بالوصول غير القانوني إلى المحتوى المدفوع على منصات رئيسية مثل نتفيليكس وسبوتيفاي، عبر استخدام خوادم أجنبية تقوم بفك تشفير محتوى البث.

وأوضحت الشرطة المالية الإيطالية في بيان اليوم الجمعة، أن التطبيق لم يتطلب استخدام اتصال مباشر بعنوان (IP) لتجاوز ضوابط المنصات، واستخدام نظام مدفوعات باستخدام أدوات يصعب تتبعها مثل العملات المشفرة.
وأشار إلى تجاوز هذا النظام إجراءات الحواجز الأمنية للمنصات وتحسين جودة المشاهدة وتقليل احتمالية تتبع المستخدمين النهائيين من سلطات إنفاذ القانون بشكل كبير، وقدمت اشتراكات بأسعار تتراوح بين 40 و130 يورو سنويا ، وتم تنفيذ أكثر من 100 عملية تفتيش ومصادرة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا.
وأمرت السلطة القضائية في بولونيا بالتعاون مع "يورو جست" بمصادرة وسائط الخوادم الحاسوبية الأجنبية التي تحتوي على البيانات اللازمة لفك تشفير الإشارات السمعية والبصرية المحمية، بجانب شفرة المصدر للتطبيق.
وتم تحديد هوية ألف مشترك لأنظمة القرصنة وستصدر غرامات تصل إلى 5000 يورو.

