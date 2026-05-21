شاركت يارا السكري مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، من مشاركتها في مهرجان كان السينمائي، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

واعتمدت يارا فستانًا أسود بتصميم راقٍ مزود بـ"كاب" منح اللوك طابعًا ملكيًا وفخمًا، بينما أضفى اللون الأسود لمسة من الغموض والأناقة الكلاسيكية التي تميز إطلالات النجمات في المناسبات العالمية.

واختارت تسريحة شعر على شكل "كحكة" مرفوعة لأعلى، ما ساعد على إبراز ملامح وجهها بأسلوب ناعم ومرتب، فيما جاء المكياج هادئًا بلمسات راقية حافظت على توازن الإطلالة وفخامتها.

لماذا يُعتبر اللون الأسود رمزًا للفخامة في عالم الموضة؟

يُعد اللون الأسود من أكثر الألوان ارتباطًا بالأناقة والرقي، إذ يمنح الإطلالة طابعًا كلاسيكيًا خالدًا، كما يعكس الثقة بالنفس والقوة والغموض، لذلك تعتمد عليه كثير من النجمات في المهرجانات العالمية والسجادة الحمراء.

كيف أضاف تصميم الكاب لمسة ملكية على اللوك؟

تُعتبر تصميمات الـ«كاب» من أبرز الصيحات المستوحاة من الإطلالات الملكية العالمية، لأنها تمنح الفستان حركة وانسيابية ولمسة درامية جذابة، وهو ما ظهر بوضوح في إطلالة يارا السكري خلال مهرجان كان.

ماذا تعكس تسريحة الكحكة المرفوعة؟

تعكس تسريحة الشعر المرفوع الأناقة الكلاسيكية والبساطة الراقية، كما تساعد على إبراز ملامح الوجه والإكسسوارات بشكل أكثر وضوحًا، لذلك تُعد من التسريحات المفضلة في المناسبات الرسمية والمهرجانات الفنية.

اقرأ أيضا:



فستان جريء ومكياج ناعم.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها

"فستان جريء وشفاف".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي





