جذابة وجريئة.. 15 صورة لـ أجمل إطلالات للنجمات في الفترة الأخيرة

كتبت- شيماء مرسي

في الآونة الأخيرة، خطفت بعض النجمات الأنظار بإطلالات جذابة وساحرة في الحفلات والسهرات.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" أجمل إطلالات للنجمات في الفترة الأخيرة، وفق ما كشف ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

سيرين عبد النور

أطلت الفنانة سيرين عبد النور بفستان طويل باللون الوردي مطرز بالكامل.

وعلق إيلي على إطلالتها قائلا: "الفستان يبرز جمال قوامها ولون بشرتها".

وقيم إيلي الإطلالة بـ 8 من 10، مشيدا بجمالها وتناسقها.

إليسا

ارتدت المطربة إليسا بفستان باللون الذهبي اللامع يتميز بقصة ضيقة تبرز قوامها وبفتحة ساق جريئة.

وعلق إيلي على إطلالتها قائلا: "تصميم الفستان جذاب والإطلالة بشكل عام أنيقة، كما أن الفستان مناسب لشكل جسمها".

وقيم إيلي الإطلالة بـ 8.25/10

ياسمين صبري

ظهرت ياسمين بفستان باللون الباستاج بقصة "سترابلس" بدون أكمام، ويتميز بجزء علوي ضيق ومحكم يبرز الخصر، مع ياقة واسعة ومنسدلة

قال إيلي حنا: "الفستان لونه حلو ومميز وملفت ولايق كتير عليها".

ويعطي الإطلالة تقييما قدره 8.75 من 10.