كروب توب جريء.. كيف نسقت مي سليم إطلالتها؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مي مرتدية فستان طويل باللون الأحمر الناري، تميز بقصة "الهاف ستومك" ومزود بفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون البيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أسورة، وحلق، وقلادة.

وفقا لموقع " Quora"، الشعر الكيرلي المجعد يمنح المرأة مظهرا جذابة وأنيقة، كما أنه مناسبا لإطلالات الشاطيء كما فعلت الفنانة مي سليم.