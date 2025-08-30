إعلان

ملكة الأناقة".. أسماء جلال تخطف الأنظار بـ 5 إطلالات صيفية جريئة

08:00 م السبت 30 أغسطس 2025
كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار إليها في صيف 2025 بإطلالات متنوعة وجذابة جريئة.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز 5 إطلالات صيفية للفنانة أسماء جلال.

فستان أصفر

أطلت أسماء بفستان طويل باللون الأصفر بقصة الكب، مزود بوردة عند منطقة الخصر، من تصميم kojakstudio.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أسماء مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم من iramjewelry

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بواسطة صالون alsagheersalons.

فستان باللون الوردي

ظهرت أسماء بفستان قصير باللون الوردي بقصة الكب مزينا بالتطريزات بالكامل من kojakstudio.

واعتمدت مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة عينيها بواسطة الميكب أرتيست منة التيلت.

وتركت أسماء شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة المصفف بيشو.

فستان أسود

ظهرت الفنانة أسماء جلال بفستان قصير باللون الأسود كت وبصيحة الظهر المكشوف، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها بواسطة مصفف الشعر بيشو.

توب باللون البيبي بلو

أطلت أسماء بتوب جريء بقصة الكب باللون البيبي بلو، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

فستان فوشيا

تألقت أسماء بفستان قصير باللون الفوشيا بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت معه حذاء باللون البيج، وتركت شعرها منسدلا.

فستان بيج

أطلت أسماء بفستان باللون البيج بصيحة الكروب توب، ونسقت معه كلاتش باللون الأبيض.

