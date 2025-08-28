بوسي تخطف الأنظار بفستان جينز قصير.. ما السر وراء اختيار اللوك؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت المطربة بوسي بإطلالة أنيقة وعصرية خلال جلسة تصوير مسائية بجانب حمام السباحة.

ارتدت بوسي فستان جينز قصير بدون أكمام، يتميز بقصة ضيقة تُبرز قوامها، ويغلق من الأمام بأزرار ذهبية اللون، ما يضفي لمسة من الرقي على الإطلالة الكاجوال.

الإكسسوارات

اختارت حقيبة يد وردية اللون من طراز بيركن (Birkin style)، تضيف لمسة أنثوية ناعمة ومفعمة بالأناقة.

كما نسّقت معها حذاء كعب عالٍ وردي بنفس الدرجة، مما جعل الإطلالة متناسقة ومتناغمة.

اعتمدت على إكسسوارات ذهبية أنيقة، شملت أقراط دائرية، سلسلة قصيرة، وساعة يد ذهبية، تضفي لمسة من الفخامة واللمعان على الإطلالة المسائية.

اعتمدت مكياجًا قويًا يُبرز ملامحها، مع روج وردي هادئ، وحواجب محددة بدقة، بينما جاء شعرها مرفوعًا بالكامل للخلف في تسريحة أنيقة تبرز وجهها.

سر اختيار اللوك وفق صيحات الموضة العالمية مثل صحيفة فوج:

الإطلالة تجمع بين الأنوثة والجرأة والبساطة، وتُعد مثالية لأمسية صيفية أو سهرة أنيقة بجانب المسبح.