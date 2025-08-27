إعلان

"كروب توب وشورت".. ملكة جمال لبنان بإطلالة جريئة وملفتة

09:37 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
    ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا (2)
    ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا (1)
كتبت- أسماء مرسي:

خطفت ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا، الأنظار بإطلالتها الجريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ارتدت ندى طقم مكون من قطعتين كروب توب باللون الأحمر الناري، ونسقت أسفله "شورت" بنفس اللون والخامة.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

ودائما ما تعتاد ملكة جمال لبنان على خطف أنظار متابعيها ومحبيها بإطلالتها من الفساتين السواريه، والقصيرة، والإطلالات الكاجوال.

ملكة جمال لبنان ندى كوسا إنستجرام ندى كوسا
