"كروب توب وشورت".. ملكة جمال لبنان بإطلالة جريئة وملفتة

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا، الأنظار بإطلالتها الجريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ارتدت ندى طقم مكون من قطعتين كروب توب باللون الأحمر الناري، ونسقت أسفله "شورت" بنفس اللون والخامة.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

ودائما ما تعتاد ملكة جمال لبنان على خطف أنظار متابعيها ومحبيها بإطلالتها من الفساتين السواريه، والقصيرة، والإطلالات الكاجوال.