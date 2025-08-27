مسابقة ملكة جمال مصر 2025.. فساتين مبتكرة من النفايات

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت مسابقة ملكة جمال مصر 2025 عرض مجموعة من الفساتين المبتكرة المصنوعة من مواد معاد تدويرها، حيث عبرت المتسابقات عن رؤيتهن البيئية من خلال تصاميم إبداعية تحول النفايات والخامات البسيطة إلى قطع فنية.

إليكم أبرز هذه التصاميم:

نورسين عبد الحميد.. فستان انعكاس القوة

صُمم هذا الفستان من خامات غير تقليدية مثل الزجاج العاكس، المسام المعدنية، والسلاسل، ليرمز إلى التوازن بين الهشاشة والقوة.

يعكس الزجاج الجمال الداخلي، فيما تمثل المسام والسلاسل الصلابة والإصرار، في رسالة تشير إلى قدرة المرأة على تحويل المواد القاسية إلى عمل فني أنيق وإبداعي.

إيرينا يسري.. فستان الزهور

فستان مصنوع من زهور الجبسوفيلا البيضاء والأغصان الخضراء، ويحمل رسالة قوية تدعو للتصالح مع الطبيعة، ويُظهر أن الجمال يمكن أن يُولد من أبسط مواردها.

إسراء كمال.. فستان بذور زهرة عباد الشمس

فستان أنيق مُطرز بذور زهرة عباد الشمس، ليعكس فكرة أن الأزهار الطبيعية ليست مجرد زينة، بل يمكن إعادة تدويرها واستخراج جمال جديد منها.

جونير سمير.. فستان الأزرق الملكي

يمزج هذا الفستان بين الأناقة والإبداع من خلال إعادة تدوير المواد، الجزء العلوي صُنع من أغطية العلب المعدنية، بينما يتكون الجزء السفلي من أكياس بلاستيكية زرقاء مزينة بزهور مبتكرة من البلاستيك والورق المعدني.

منار الصعيدي.. فستان بريق الكون

يوحي هذا الفستان باللمعان وإحياء المواد المهملة، ليقدم قطعة فنية فريدة بين الواقع والخيال.

بنان ماهر.. فستان أمواج البلاستيك

صُمم كقطعة فنية تبعث رسالة أمل، ودعوة لإعادة نقاء المياه وتحرير البحار من النفايات البلاستيكية والمعدنية، ليثبت أن الإبداع يمكن أن يكون أداة لإنقاذ الكوكب.

سما كمال.. فستان مصنع الأمل

هذا الفستان مصنوع من زجاجات بلاستيكية محروقة، أعيد تدويرها بلمسة فنية لتحويل المخلفات الملوثة إلى إطلالة ساحرة.

رينادا وليد.. فستان من الخشب

فستان معاد تدويره من الخشب، يجمع بين الأناقة والأصالة، ويشير إلى فكرة الجمال المستخرج من البساطة والحفاظ على البيئة، كما يُظهر هذا التصميم أن الإبداع قادر على تحويل المواد البسيطة إلى قطعة فنية فريدة تحمل رسالة بيئية.