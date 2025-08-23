هيفاء وهبي جريئة وروبي جذابة.. 25 صورة لنجمات تألقن بفساتين "ميتاليك"

كتبت- شيماء مرسي

في الآونة الأخيرة، خطفت بعض نجمات الفن الأنظار بفساتين وإطلالات بصيحة الميتاليك، لإبراز جمالهن في الحفلات.

وفي هذا الإطار، يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أبرز إطلالات النجمات التي تألقن بفساتين بصيحة "الميتاليك" في صيف 2025.

أناقة واستخدامات متعددة

يمكن ارتداء صيحة الميتاليك في الحفلات والسهرات والمناسبات الغير رسمية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتميز الميتاليك بأنه متنوع في الألوان والتصاميم، مما يضفى على من ترتديه لمسة من الأناقة والفخامة والسحر والرقي.

ويتميز القماش المعدني المستخدم في الفساتين بصيحة الميتاليك بلمعانه وتعدد استخداماته، مما يجعله خيارا مفضلا في عالم الأزياء النسائية.

وفي الملابس الكاجوال، يستخدم القماش المعدني في صناعة البلوزات، مما يضفي عليها لمسة أنيقة وعصرية.

ويتيح لمعانه الخفيف تنسيقه بشكل متعدد الاستخدامات، حيث يكون مناسبا لـ الإطلالات النهارية والليلية، وفقا لموقع "jinfengapparel".

هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بفستان فضي قصير فوق الركبة مزود بأكمام منتفخة وفتحة V عند الصدر، من تصميم دار Balmain، يصل سعره 17,845 دولار، أي ما يعادل ( 882,613 جنيه مصري).

روبي

ارتدت الفنانة روبي فستان قصير بقصة الكب باللون الفوشيا اللامع، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

نانسي عجرم

تألقت المطربة نانسي عجرم ببدلة باللون الرصاصي اللامع، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون.

وتركت نانسي خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، وزُينت إطلالتها بمجموعة اكسسوارات مكونة منأقراط وخاتم.

أنغام

أطلت المطربة أنغام بفستان طويل باللون الفضي اللامع بقصة الكب وبصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

مايا دياب

اختارت الفنانة مايا دياب فستان قصير باللون الفضي بقصة الكب، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

سيرين عبد النور

ارتدت الفنانة سيرين عبد النور توب كت باللون الأسود، ونسقت معه جيب باللون الفضي اللامع، وتركت شعرها منسدلا.