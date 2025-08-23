كروب توب جريء.. جومانا مراد بإطلالة كاجوال - كيف نسقتها؟



كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة جومانا مراد بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جومانا مرتدية "كروب توب" باللون الأبيض دون أكمام، مزود بياقة، ونسقت معه بنطلون جينز أسود واسع وفضفاض.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء رياضي بلون بيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وعدة أساور، بالإضافة إلى قبعة باللون الرصاصي.

البنطلون الفضفاض من القطع الأساسية في خزانة المرأة، إذ يمنح من ترتديه مظهرا أنيقا ومريحا معا، ويمكن تنسيقه بطرق متعددة، سواء مع قميص كلاسيكي وحذاء بكعب عال، أو مع تيشيرت بسيط وحذاء رياضي، كما ظهرت به الفنانة جومانا مراد، وفقا لموقع "tauroworkwear".