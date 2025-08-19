إعلان

مي عمر تخطف الأنظار بفستان جذاب.. ما دلالة اختيارها لـ اللون الأصفر؟

09:57 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مي عمر
  • عرض 12 صورة
    مي عمر (4)
  • عرض 12 صورة
    مي عمر
  • عرض 12 صورة
    مي عمر (1)
  • عرض 12 صورة
    مي عمر (4)
  • عرض 12 صورة
    مي عمر داخل طائرة هليكوبتر في رحلة سياحية (5)_5
  • عرض 12 صورة
    مي عمر داخل طائرة هليكوبتر في رحلة سياحية (1)_1
  • عرض 12 صورة
    مي عمر على متن هليكوبتر (2)
  • عرض 12 صورة
    الفنانة مي عمر
  • عرض 12 صورة
    مي عمر
  • عرض 12 صورة
    مي عمر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي


أطلت الفنانة مي عمر بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويعتبر اللون الأصفر خيارا مثاليا للمرأة، حيث يمكن تنسيقه بسهولة مع أي لون آخر، مثل الأسود والأوف وايت والبني.

ويمكن إضافة حقيبة يد ملونة أو حذاء أو اكسسورات بسيطة، لإضفاء لمسة من الأناقة والحيوية على الإطلالة، وفقا لـ "World Fashion".

وارتدت مي فستان طويل كت باللون الأصفر، يتميز بأنه مزينا بالتطريزات بالكامل.

وزُينت مي مع إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وحلق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

مي عمر إطلالة مي عمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في بيان رسمي.. وزارة الإسكان تكشف أسباب وكواليس قرار سحب أرض الزمالك