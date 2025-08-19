مي عمر تخطف الأنظار بفستان جذاب.. ما دلالة اختيارها لـ اللون الأصفر؟

كتبت- شيماء مرسي



أطلت الفنانة مي عمر بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويعتبر اللون الأصفر خيارا مثاليا للمرأة، حيث يمكن تنسيقه بسهولة مع أي لون آخر، مثل الأسود والأوف وايت والبني.

ويمكن إضافة حقيبة يد ملونة أو حذاء أو اكسسورات بسيطة، لإضفاء لمسة من الأناقة والحيوية على الإطلالة، وفقا لـ "World Fashion".

وارتدت مي فستان طويل كت باللون الأصفر، يتميز بأنه مزينا بالتطريزات بالكامل.

وزُينت مي مع إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وحلق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.