إعلان

جومانا مراد بفستان قصير.. لماذا اختارت نقشة الحمار الوحشي؟

09:41 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جومانا مراد
  • عرض 4 صورة
    جومانا مراد
  • عرض 4 صورة
    جومانا مراد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي


تألقت الفنانة جومانا مراد بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


تضفي نقشة الحمار الوحشي لمسة من الجاذبية والجرأة والأناقة على إطلالة المرأة.


كما أن هذه النقشة يسهل تنسيقها مع ألوان أخرى وإكسسوارات متعددة وحقائب وأحذية، وفقا لـ "glamour".


ويمكن استخدامها في مختلف أنواع الأزياء بداية من الكاجوال إلى فساتين السهرة الأنيقة.


وارتدت جومانا بفستان قصير بنقشة الحمار الوحشي، ونسقت معه حذاء باللونين الأسود والأبيض.


ونسقت هنا مع إطلالتها حقيبة باللون البستاج.


وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جومانا مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

جومانا مراد الفنانة جومانا مراد إطلالة جومانا مراد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في بيان رسمي.. وزارة الإسكان تكشف أسباب وكواليس قرار سحب أرض الزمالك