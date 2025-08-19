جومانا مراد بفستان قصير.. لماذا اختارت نقشة الحمار الوحشي؟

كتبت- شيماء مرسي



تألقت الفنانة جومانا مراد بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



تضفي نقشة الحمار الوحشي لمسة من الجاذبية والجرأة والأناقة على إطلالة المرأة.



كما أن هذه النقشة يسهل تنسيقها مع ألوان أخرى وإكسسوارات متعددة وحقائب وأحذية، وفقا لـ "glamour".



ويمكن استخدامها في مختلف أنواع الأزياء بداية من الكاجوال إلى فساتين السهرة الأنيقة.



وارتدت جومانا بفستان قصير بنقشة الحمار الوحشي، ونسقت معه حذاء باللونين الأسود والأبيض.



ونسقت هنا مع إطلالتها حقيبة باللون البستاج.



وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جومانا مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.