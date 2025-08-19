بـ شورت وتوب.. هكذا أطلت هنا الزاهد في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



والتوب الأبيض من القطع الأساسية في خزانة أي فتاة، حيث أنه يمكن تنسيقه مع مجموعة واسعة من الملابس.



وبالإضافة إلى ذلك، ارتداء التوب الأبيض مع الشورت يضفى لمسة من الأنوثة والأناقة على الإطلالة، وفقا لـ "فوج".



وتألقت هنا بتوب باللون الأبيض ونسقت معه شورت باللون البيج وشال باللون الرصاصي.



ونسقت هنا مع إطلالتها قبعة وحذاء باللون البيج.



وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من سلسلة وأسورة وحلق وخاتم.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا مكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا.







