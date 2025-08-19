بفستان بحر.. ملك زاهر بإطلالة ساحرة.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة ملك أحمد زاهر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويضفى الفوشيا على الإطلالة مظهر فاخرا وأنيق، ويمنح المرأة شعورا بالجاذبية والحيوية.

ويمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات البسيطة والغير مبالغ فيها، وفقا لموقع "instyle".

ارتدت ملك فستان طويل باللون الفوشيا مزينا برسومات باللون الأزرق والأصفر.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وقبعة وحقيبة يد صغيرة باللون البيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من سلسلة، وأسورة وحلق وخاتم.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ملك مكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا.