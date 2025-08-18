"السر في لون الفستان".. 10 صور لـ روبي بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة روبي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولفتت روبي أنظار متابعيها بفستان جريء وقصير باللون الأخضر "النيون" بصيحة الكم الواحد، ومزود بحزام بنفس لون الفستان عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت روبي مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عينيها ووضع أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت روبي إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق وأسورة.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بشكل يتناسب مع إطلالتها.\

وعلقت مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" قائلة: "روبي أطلت بفستان جريء وعصري باللون الأخضر النيون، مما جعل الإطلالة أكثر جرأة".

وتابعت: "اللون الأخضر النيون من صيحات موضة صيف وربيع 2025".

وأضافت مصممة الأزياء: "قصة الفستان والكشكشة الموجودة عند منطقة الصدر أعطتها مظهر مميز وجذاب".

