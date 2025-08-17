قبل تتويج الفائزة الجديدة.. 16 صورة ومعلومات عن ملكة جمال مصر 2024

كتبت- أسماء مرسي:

مسابقة ملكة جمال مصر واحدة من أبرز الفعاليات التي ينتظرها عشاق الموضة والجمال سنويا، فهي لا تقتصر على اختيار ملكة جمال جديدة فقط، بل تمثل احتفال بالجمال، والثقافة، والذكاء، والثقة بالنفس.

ومع اقتراب الإعلان عن ملكة جمال مصر 2025، إليكم أبرز المعلومات عن ملكة جمال مصر 2024، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحدى اللقاءات التلفزيونية:

- سلمى علي، ملكة جمال مصر 2024.

- تبلغ من العمر 23 سنة.

- خريجة كلية إدارة الأعمال.

- تعمل في مجال العقارات الدولية.

- تحب سلمى الغناء وعزف الموسيقى.

- راودها حلم المشاركة في المسابقة منذ سن الخامسة عشرة.

- تمكنت من خطف أنظار لجنة التحكيم بجمالها اللافت وحضورها القوي، لتُتوج بلقب ملكة جمال مصر 2024 في حفل أُقيم في 25 أغسطس 2024.

- تحرص على اتباع روتين صحي للحفاظ على نضارة بشرتها وجمالها الطبيعي، ويشمل شرب كميات كبيرة من الماء،

والنوم الجيد، تناول مشروب طبيعي سحري يتكون من البنجر، الفراولة، عصير البرتقال.

- تشارك متابعيها أحدث أخبارها وإطلالتها المميزة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

- يتابعها على حسابها الرسمي بـ"إنستجرام" 32.7 ألف متابع.