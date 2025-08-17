جمالها لافت.. 15 صورة لملكة جمال فلسطين نادين أيوب

كتب - محمود عبده:

كشفت نادين أيوب، عارضة الأزياء وأخصائية التغذية الفلسطينية، عن نيتها لتمثيلها دولة فلسطين رسميا في مسابقة ملكة جمال الكون 2025، لتكون أول فتاة تحمل هذا اللقب باسم وطنها على منصة عالمية.

وجاء الإعلان عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت نادين صورة لها مرتدية وشاح "فلسطين"، وأرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها:"يشرفني أن أعلن أنه ولأول مرة في التاريخ، سيتم تمثيل فلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون".

وأضافت:"ارتداء هذا الوشاح ليس مجرد شرف، بل عهد.. عهد بأن أحمل حكايات شعب لا يكسر، أحلام بناتنا، كرامة أمهاتنا، وصوت وطن لا يزال حيا في كل قلب فلسطيني".

وتابعت مؤكدة على مسؤوليتها:"لكل فلسطيني وفلسطينية ينهضون من تحت الركام، ويخلقون من الألم أملا، هذه الرحلة هي لنا جميعا، نسير فيها معا كقلب واحد".

واختتمت رسالتها بالقول:"أنا أمشي باسمكم، أتكلم من وجعكم، وأحمل فلسطين معي في كل نظرة، وكل كلمة، وكل خطوة".

من هي نادين أيوب؟

فيما يلي أبرز المعلومات عن نادين أيوب، كما وردت في حسابها الرسمي:

- عمرها 27 عاما

- توجت بلقب ملكة جمال فلسطين عام 2022.

- يتابعها أكثر من مليون و100 ألف متابع عبر "إنستجرام".

- مدربة لياقة بدنية، تواظب على التمارين يوميا وتشارك متابعيها نصائح للتمارين المنزلية.

- أخصائية تغذية، تشتهر بعبارتها:"أنا ضد الدايت.. بركز على الصحة النفسية قبل الجسدية".

- تفضل الظهور الطبيعي بدون مكياج، وتقول إن الجمال لا يقاس بالمظهر فقط.

- تشجع النساء على الاهتمام بالذات، الثقة بالنفس، والحفاظ على نمط حياة صحي.

- ترى أن معايير مسابقات الجمال يجب أن تشمل الجمال الداخلي أيضا، لا الشكل فقط.

- تعبر عن الثقافة الفلسطينية من خلال ارتداء الزي التقليدي المطرز يدويا.

- تستخدم شهرتها لنشر الوعي حول ثقافة فلسطين وهويتها.

- تهوى ركوب الخيل.