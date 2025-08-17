جرأة وجاذبية.. 10 صور لـ أجمل إطلالات درة في الساحل الشمالي

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة درة الأنظار في الساحل الشمالي، حيث تألقت بمجموعة من الإطلالات الساحرة والجذابة.

وتنوعت إطلالتها بين الفساتين القصيرة والطويلة التي تبرز رشاقتها، كما إنها اختارت ألوان مميزة وحيوية تناسب أجواء الصيف والشاطئ.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أجمل إطلالات درة في الساحل الشمالي.

وعلق مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لمصراوي على إطلالات الفنانة درة بشكل عام قائلة: "درة تستطيع اختيار إطلالاتها بطريقة تجذب الأنظار إليها".

وأضافت زينب: "إطلالات درة في الساحل الشمالي موفقة جدا وعصرية ومناسبة لشكل جسمها".

وأوضحت مصممة الأزياء: "اختيارها لـ الألوان الصيفية المهبجة مناسب لبشرتها جدا وأبرز جمالها الطبيعي".

وأشارت زينب إلى أن اختيارها للحقائب الصيفية موفق جدا ومناسب للفساتين.

القميص الأبيض

ظهرت درة بقميص طويل باللون الأبيض بفتحة ساق جريئة، ونسقت معه حذاء بنفس اللون وحقيبة باللون البيج.

فستان باللون الأخضر

ارتدت درة فستان باللون الأخضر الفاتح مصنوع من الدانتيل، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

فستان باللون الأبيض

وفي إطلالة أخرى، ظهرت درة بفستان كت باللون الأبيض، ونسقت معه حقيبة باللون البيج، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فستان برتقالي

تألقت درة بفستان طويل باللون البرتقالي بكشكشة من الأسفل، ونسقت معه حذاء باللون الأبيض وحقيبة باللون البيج.

فستان أصفر

أطلت درة بفستان طويل باللون الأصفر كت متعدد الطبقات، ونسقت معه حقيبة باللون البيج.

توب باللون البستاج وبنطلون بيج

ارتدت درة توب بصيحة الأون شولدر باللون البستاج ونسقت معه بنطلون باللون البيج، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.