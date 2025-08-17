جمالها رهيب.. 15 صورة ومعلومات عن ملكة جمال الكون

كتبت- شيماء مرسي

تم اختيار "لي نجوين" لتمثيل فيتنام في مسابقة ملكة جمال العالم الثالثة والسبعين والتي من المقرر أن تقام عام 2026.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي"، أبرز معلومات عن لي نجوين، وفقا لموقع "missworld".

-ولدت عام 2001 في مدينة كان ثو.

-تبلغ من العمر 24 عاما.

-يبلغ طولها 1.85 متر.

-معروفة ببلدها باسم "ملكة جمال المعرفة".

-درست إدارة أعمال في جامعة فيتنام الوطنية.

-تخرجت بامتياز في يوليو 2025.

-بدأت مسيرتها في مسابقات الجمال عام 2022 عندما احتلت المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال العالم فيتنام.

-حصلت على العديد من المنح الدراسية المرموقة، ما في ذلك منحة SEED من حكومة كندا وقادة سنغافورة المشتركة ومنحة دراسية من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا.

-في عام ٢٠٢٤ تم اختيارها من بين ١٠ فائزين بجائزة المتطوعين الوطنيين من اللجنة المركزية لاتحاد الشباب في هو تشي منه.