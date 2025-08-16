"عروسة البحر".. صور ومعلومات عن إطلالة سيرين عبد النور

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

ظهرت سيرين مرتدية طقما مكون من قطعتين باللون الفيروزي، مزينا بالترتر اللامع.

ويتكون الطقم من "كروب توب" قصير و"جيب" طويل بتصميم ضيق يبرز جمال قوامها.

واعتمدت سيرين مكياجا بالألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي البيج، وقبعة رأس باللون الوردي، بالإضافة إلى، حقيبة باللون البيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط كبيرة.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من العلامة التجارية الشهيرة "The Concept Official"، ومن توقيع مصمم الأزياء اللبناني الشهير جورج شمعون.

المجوهرات من سيلفي صليبا، هي إحدى أبرز دور المجوهرات في بيروت.

أما المكياج بواسطة خبيرة التجميل اللبنانية سينثيا بشارة.

وتسريحة الشعر، من تنفيذ صالون روي بشارة للتجميل.