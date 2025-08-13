20 صورة لإطلالات النجمات في الساحل الشمالي.. جريء وشفاف ومكشوف

كتبت- شيماء مرسي

خطفت النجمات الأنظار في الساحل الشمالي بإطلالاتها المتنوعة والجريئة، حيث ظهروا بفساتين بألوان صيفي مبهجة.

وفي هذا الإطار، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز إطلالات النجمات في الساحل الشمالي.

علقت مصممة الأزياء زينب الشوربجي لمصراوي على إطلالات النجمات بشكل عام قائلة: "إطلالات النجمات في الساحل تجمع بين الحيوية والأناقة، كما أن إختيارهم للفساتين مناسب لأجواء البحر".

وانتقدت زينب إطلالة الفنانة فيفي عبده، وأوضحت أنها غير مناسبة للخروج.

وأشارت الشوربجي أن التنسيق بين الجيب الأزرق والبلوزة السوداء لم يكن موفقا.

وأضافت مصممة الأزياء أن تصميم الإطلالة لا يتناسب مع قوامها، كما أن الألوان المستخدمة لا تعكس حيوية وألوان الصيف المشرقة.

إلهام شاهين

أطلت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأحمر بنقشة الورود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

بوسي شلبي

ارتدت الإعلامية بوسي شلبي فستان طويل باللون الأصفر مكشوف عند منطقة الصدر، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

لبلبة

ظهرت الفنان لبلبة بـ "سوت" مكونة من قطعتين باللون الأسود مكشوفة عند منطقة الخصر، وتركت شعرها منسدلا.

ليلى علوي

تألقت الفنانة ليلى علوي بفستان قصير باللون الأبيض من قماش الدانتيل، واعتمدت مكياجا ترابيا.

مي سليم

ارتدت الفنانة مي سليم فستان طويل باللون الأبيض بقصة حورية البحر، ويتميز الفستان بأنه مكشوف وشفاف عند منطقة الخصر والصدر.

فيفي عبده

تألقت الفنانة فيفي عبده بـ بلوزة باللون الأسود مع جيب قصير باللون الأزرق، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

روبي

أطلت المطربة روبي بفستان قصير باللون البينك بقصة الكب، مزينا بتطريزات باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.