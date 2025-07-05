بفستان جري.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

ارتدت نسرين فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض مكشوفا عند منطقة الصدر والظهر، كما تميز بأنه بقصة محددة عند الخصر، وفتحة عنق على شكل حرف V.



المكياج والشعر

اختارت نسرين وضع مكياجا ناعما بدرجات النقود تتناسب مع إطلالتها، بينما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة .



الأحذية والإكسسوارات

أكملت إطلالتها بحذاء بكعب عالٍ باللون الأبيض فاتح.

كما زينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة.



سر اللون الأبيض

يمنحك الفستان الأبيض لمسة من الأناقة والرقي، سواء كان اختيارك فستانا فخما أو صيفيا بسيطا.

كما يمكنك تنسيقه بأساليب لا حصر لها، ما يجعله خيارا مثاليا لإطلالات النهار والحفلات والسهرات مساء، وفقا لموقع "makeyourimage".