مي عمر تتألق بإطلالة ساحرة.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة تجمع بين الأناقة والرقي، مع لمسة فخمة تبرز جمالها وجاذبيتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

الفستان والتصميم

ارتدت مَي فستانا طويلا باللون الأبيض، يتميز بقصة ضيقة عند الخصر وينسدل بشكل انسيابي.

ويتميز الفستان بتفاصيل مميزة عند منطقة الصدر، ويبدو وكأنه مزين بتطريزات أو قصات مفتوحة على شكل نقوش هندسية في الجزء السفلي منه، ما أصفي عليه لمسة فريدة وراقية.

الإكسسوارات

أكملت إطلالتها بحقيبة يد لافتة بلون الوردي الفوشيا، ما أضاف لمسة مميزة، كما ارتدت حذاء بكعب علٍ بنفس لون الفستان.

الشعر والمكياج

اعتمدت تسريحة شعر منسدلة ومموجة بخصلات متناسقة، ما أضفى عليها مظهرا طبيعيا وجذابا، أما المكياج، فيبدو أنه ناعم وبسيط، يبرز ملامح وجهها بشكل طبيعي دون مبالغة، مع التركيز على إظهار جمال عينيها.

أناقة الأبيض.. لمسة من التألق والجاذبية

اللون الأبيض رمزا للرقي والبساطة الأنيقة، حيث يمنح مرتديته إحساسا بالهدوء والجاذبية الخالدة، ويتناسب مع مختلف المناسبات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، حسب القصة والتصميم، كما أنه يُعطي انطباعًا بالثقة والتميز، ويبرز جمال البشرة ويضفي إشراقة خاصة على الإطلالة.

يمكن تزيينه بالمجوهرات الذهبية أو الفضية، أو إضافة لمسات مميزة من خلال الحقائب والأحذية الملونة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".