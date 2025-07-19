فستان جريء ومكشوف.. 5 صور لـ نادين نجيم من حفل زفاف ابن ايلي صعب

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة خلال حضورها حفل زفاف سيليو صعب.

تفاصيل الفستان

أطلت نادين بفستان باللون البرجندي مزينا بالكامل بالتطريزات بقصة حورية البحر ويتميز بياقة على شكل قلب والجزء العلوي منه مرصعا بالتطريزات اللامعة بنفس اللون.



المكياج

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج قوي وبألوان جريئة، حيث ركزت على رسمة عينيها وإبراز شفتيها بألوان جريئة.

الشعر

تركت نادين شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، مما أضاف للإطلالة لمسة راقية.



الإكسسوارات

نسقت نادين مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحقيبة ذهبية تتماشى مع التطريزات على الفستان.



ودائما ما تلفت نادين الأنظار بإطلالاتها الجريئة في اختيار الأزياء والإكسسوارات، مما يجعلها من أبرز النجمات في عالم الموضة على السوشيال ميديا.