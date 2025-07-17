داليا مصطفى بإطلالة كاجوال جذابة وعصرية

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، مجموعة من الصور.

إطلالة كاجوال مريحة

اختارت داليا إطلالة بسيطة ومريحة تناسب الأجواء المنزلية، حيث ارتدت تيشيرت باللون الأسود بتصميم كاجوال، ونسّقته مع بنطلون جينز أزرق بلون تلجي، ما أضفى على مظهرها لمسة شبابية وأنيقة.

مكياج ناعم وتسريحة طبيعية

من حيث المكياج، اعتمدت داليا درجات النيود الناعمة التي أبرزت ملامح وجهها بشكل أنثوي وبسيط، دون مبالغة.

أما شعرها، فقد تركته منسدلًا على الجانبين بتسريحته القصيرة ولونه الأشقر الهادئ، ما أضاف لمسة من الحيوية والرقة إلى إطلالتها.

أسباب اختيار هذا "اللوك" الكاجول

التصميم العالي الخصر يعطي انطباع طول وقوام رشيق، وهو مناسب لمختلف أشكال الجسم، ويمكن بسهولة تنسيقه لكي يناسب نهارًا مع sneakers أو للسهرات مع حذاء بكعب وقطعة عليا فاخرة أكثر .



والأسود تعتبر من أكثر التوليفات فخامة وهدوءًا، تعمل على خلق إيحاء بالثراء الأنيق بدون شعار، وتبدو راقية ومتماسكة بصريًا، وفق موقع "Vogue ".