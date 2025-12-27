إعلان

تحالف دعم الشرعية باليمن: خفض التصعيد يتضمن خروج قوات الانتقالي من حضرموت

كتب : مصراوي

10:28 ص 27/12/2025

اللواء الركن تركي المالكي

وكالات

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، قوله إن التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد سيتم التعامل معها بهدف حماية المدنيين.

وأضاف المالكي، اليوم السبت، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليمني، رشاد العليمي، قدم طلبًا بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت.

واتهم العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب "انتهاكات إنسانية جسيمة ومروعة" بحق المدنيين في حضرموت.

وقال المالكي، إن خفض التصعيد في اليمن يتضمن خروج قوات الانتقالي وتمكين السلطة المحلية في حضرموت من ممارسة مسؤولياتها.

وأكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، موقف قيادة القوات المشتركة الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية.

اللواء الركن تركي المالكي تحالف دعم الشرعية باليمن خفض التصعيد باليمن خروج قوات الانتقالي من حضرموت

