وكالات

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، قوله إن التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد سيتم التعامل معها بهدف حماية المدنيين.

وأضاف المالكي، اليوم السبت، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليمني، رشاد العليمي، قدم طلبًا بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت.

واتهم العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب "انتهاكات إنسانية جسيمة ومروعة" بحق المدنيين في حضرموت.

وقال المالكي، إن خفض التصعيد في اليمن يتضمن خروج قوات الانتقالي وتمكين السلطة المحلية في حضرموت من ممارسة مسؤولياتها.

وأكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، موقف قيادة القوات المشتركة الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية.