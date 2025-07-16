بقصة سندريلا.. هنا شيحة تتألق بفستان جريء

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هنا شيحة إطلالة أنيقة، إذا ارتدت فستانا طويلا بلون وردي فاتح، مع تفاصيل مميزة تبرز جمال التصميم، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

الفستان والتصميم

الفستان مصمم بقصة تبرز الكتفين والرقبة بشكل أنيق، مع ياقة عميقة على شكل حرف V تضفي لمسة جريئة وجذابة.

كما يتميز بنقوش رقيقة مستوحاة من الطبيعة، تبدو كأوراق شجر أو أزهار متساقطة باللون الوردي الداكن، ما يضفي عليه طابعاا ساحرا.

وجاءت قصة الفستان واسعة وتنسدل بانسيابية.

المكياج والتسريحة

أكملت إطلالتها بمكياج يبرز ملامح وجهها بلمسة طبيعية وجذابة، يركز على الألوان الدافئة، مع أحمر شفاه بلون وردي يتناسق مع لون الفستان.

بينما تسريحة الشعر مرفوعة بشكل أنيق، ما يبرز جمال الياقة وقصة الفستان، ويكشف عن أقراط متدلية تزيد من بريق الإطلالة.

الإكسسوارات الأنيقة

اختارت إكسسوارات بسيطة وأنيقة تكمل مظهرها دون مبالغة، مكونة من أقراط متدلية وأسورة، بالإضافة إلى، حقيبة يد صغيرة "كلتش" بلون ذهبي لامع، تتناسب مع الفستان وتضيف لمسة من الأناقة.

سحر اللون الوردي في عالم الموضة

اللون الوردي خيارا رائعا للكثيرين، فهو يتمتع بمزايا عديدة تجعله لونا مفضلا في عالم الأزياء، حيث يمنح من ترتديه أناقة وجاذبية لافتة، ويناسب جميع ألوان البشرة بفضل قدرته على إضفاء إشراقة وحيوية، كما يتناغم ببراعة مع مختلف المناسبات، سواء كانت رسمية تتطلب فخامة أو كاجوال تبحث عن لمسة من الرقي والبساطة، وفقا لموقع "maymer".

بالإضافة إلى جاذبيته الجمالية، يوفر اللون الوردي مرونة كبيرة في التنسيق، حيث يسهل دمجه مع إكسسوارات وأحذية بألوان متعددة مثل الذهبي، الفضي، البيج.