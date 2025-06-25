أنغام تتألق بفستان ذهبي ساحر- كيف نسقت إطلالتها؟

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت المطربة أنغام الأنظار بإطلالة ساحرة ومبهرة، حيث تألقت بفستان طويل ولامع باللون الذهبي المطرز بالكامل بتطريزات براقة، ما منحها مظهرا جذابا.

تصميم حورية البحر

جاء الفستان بقصة "حورية البحر" التي تبرز رشاقة القوام بشكل أنيق وممشوق، مضيفة لمسة من الأنوثة والجاذبية.

تميزت الياقة بتصميم حرف V الذي يضفي لمسة عصرية وجريئة على الإطلالة، كما أضافت الأكمام الطويلة والضيقة المصنوعة من نفس قماش الفستان المطرز لمسة من الرقي والاحتشام.

لمسات جمالية ومجوهرات راقية

أما عن المكياج، اختارت أنغام مكياجا بارزا وقويا، مع التركيز على عيون سموكي داكنة أو محددة بشكل واضح، ما أبرز جمال عينيها، بالإضافة إلى، وضع أحمر شفاه بلون نيود يتناسب تماما مع لون الفستان الذهبي، ليمنحها إطلالة متكاملة.

ولإكمال اللوك، اعتمدت تسريحة شعر منسدلة ومموجة زادت من أناقتها.

زينت إطلالتها بقطع بسيطة وأنيقة من العلامة التجارية الشهيرة "شورباد"، والتي تكونت من أقراط متدلية وخاتم.

سحر اللون الذهبي

اختيار أنغام للون الذهبي اللامع موفقا للغاية، حيث أن هذا اللون بطبيعته يلفت الأنظار بشكل كبير، إنه لون ملكي وفاخر يوحي بالرقي، ما يجعل من ترتديه محط الأنظار في أي مناسبة.

كما أن اللون الذهبي اللامع خيار مثالي للمناسبات، فهو يضيف لمسة فخمة إلى الإطلالة، ما يجعلها مثالية للسهرات والحفلات، وفقا لموقع "mishuuu".