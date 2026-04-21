إعلان

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتب : ميريت نادي

10:32 ص 21/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات و25 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 3 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و21 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

الخضروات والفاكهة البطاطس الطماطم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

