"احتفال سبايدر مان".. تحذير شديد للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

حذر نادي الزمالك لاعبيه من تجنب الحصول على بطاقات غير ضرورية قد تُضر بالفريق، في المباريات الحاسمة المقبلة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وذلك بعد واقعة عدي الدباغ في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، بعدما سجل هدفا في الدقيقة 26 من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يوم الجمعة الماضي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، لكنه أُلغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب الفلسطيني بعد احتفاله بالهدف بارتداء قناع شخصية "سبايدر مان" قبل أن يتم إلغاؤه.

الزمالك يحذر اللاعبين

وأوضح مصدر مطلع داخل الزمالك أن إدارة كرة القدم حذرت جميع اللاعبين وتحدثت معهم عن ضرورة الحذر وتجنب "الإنذارات المجانية" التي قد تكلف الفريق الكثير.

وأضاف المصدر أن مسؤولي النادي الأبيض أبلغوا اللاعبين بتقديرهم لحالة الحماس والاحتفالات مع الجماهير، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب الفريق.