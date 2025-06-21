بـ"الحجاب".. درة تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة درة الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بإطلالة محتشمة وأنيقة، حيث نشرت عدة صور تظهر فيها بإطلالة تجمع بين الرقي والبساطة.

تألقت درة بقميص فضفاض واسع باللون الأبيض، تميز بقصته المريحة وأزراره الأمامية التي منحته مظهرا جذابا، وأكملت إطلالتها بحجاب ناعم باللون الوردي الفاتح.

أما بالنسبة للمكياج، اعتمدت درة على لمسات طبيعية وناعمة للغاية، حيث اختارت ألوانا بدرجات النيود الهادئة التي أبرزت جمال ملامحها.

ووفقا لموقع "veetrends"، القمصان الفضفاضة، المعروفة بقصاتها المريحة، خيارا مثاليا للباحثات عن الأناقة والراحة في آن واحد.

صُممت هذه القمصان لتوفير مساحة واسعة للحركة، ما يجعلها ملائمة لمختلف الأنشطة اليومية وتوفر إحساسا بالانتعاش، خاصة في الأجواء الحارة.

كما أنها تضفي مظهرا عصريا ومحتشما، وتعتبر قطعة أساسية يمكن تنسيقها بطرق متنوعة لتناسب الإطلالات الكاجوال والرسمية على حد سواء.