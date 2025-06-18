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بفستان جريء.. ندى كوسا تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور

10:30 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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  • عرض 3 صورة
    ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا
  • عرض 3 صورة
    ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا بإطلالة صيفية جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ارتدت ندى توب قصير وجيب واسع بنقوش ملونة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجة النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية أنيقة، حقيبة يد صغيرة باللون البني، وحذاء بيج.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.

ندى كوسا على إنستجرام ندى كوسا بفستان جرئ ملكة جمال لبنان 2024 ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا
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