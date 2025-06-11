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خطفت الأنظار بفستانها.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

11:22 م الأربعاء 11 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة ومميزة مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، من توقيع مصمم الأزياء يوسف العبيدي.

الفستان الأسود الأنيق

ارتدت إلهام فستانا طويلا باللون الأسود، ذو أكمام واسعة، مع خامة شفافة في الأطراف، مما يضيف لمسة من الرقي والأناقة.

الياقة المزينة والمستوحاة من التراث الفرعوني

القطعة الأبرز في الإطلالة هي الياقة العريضة والمزينة بشكل لافت للنظر حول الرقبة والصدر، مستوحاة من القلائد الفرعونية القديمة.

نسقت مع إطلالتها حزام ذهبي عند منطقة الخصر.

تسريحة الشعر والمكياج

اختارت تسريحة شعر أنيقة ومرفوعة، مع وضع مكياج يبرز ملامح وجهها بوضوح بيد خبير التجميل على إسماعيل.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أسود بكعب عالٍ.

وزينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة تتناسب مع الياقة المزينة مكونة من حلق دائري، وخاتم.

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين بإطلالة أنيقة إلهام شاهين مرتدية فستان باللون الأسود
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