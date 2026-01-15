مباريات الأمس
تغييران.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

كتب : هند عواد

12:22 م 15/01/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم، في الجولة السابعة والأخيرة من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.

ويجري الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تغيريين على تشكيل الأهلي، إذ يدفع بالثنائي محمد علي بن رمضان وإبراهيم كاظم، بدلا من أحمد رضا وطاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل الأهلي الموقع لمواجهة طلائع الجيش كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - محمد شكري - إبراهيم الأسيوطي

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - محمد رأفت - إبراهيم كاظم

خط الهجوم: محمد عبد الله – حسين الشحات - جراديشار

موعد مباراة مصر وطلائع الجيش

تقام مباراة مصر وطلائع الجيش، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة السابعة من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.

وتنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الجولة السابعة من كأس عاصمة مصر، عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري للبطولة.

