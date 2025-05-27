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جريئة ومكشوفة.. 5 صور لـ لميس رديسي في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم

08:21 م الثلاثاء 27 مايو 2025
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  • عرض 5 صورة
    لميس رديسي ملكة جمال تونس
  • عرض 5 صورة
    لميس رديسي ملكة جمال تونس
  • عرض 5 صورة
    لميس رديسي ملكة جمال تونس
  • عرض 5 صورة
    لميس رديسي ملكة جمال تونس
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كتبت- شيماء مرسي

أطلت ملكة جمال تونس، لميس رديسي، خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025 بإطلالة جريئة.

شاركت لميس متابعيها عدة صور جديدة على صفحتها الشخصية في موقع "إنستجرام".

وتألقت لميس بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستاتا طويلا باللون الأبيض من خامة الدانتيل بصيحة الكم الواحد ومزود بفتحة ساق جانبية جريئة.

ولإكمال هذه الإطلالة، اعتمدت مكياجا بألوان النيود.

كما تركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الفستان حذاء باللون الفضي.

لميس رديسي ملكة جمال تونس مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025 لميس رديسي بإطلالة مكشوفة لميس رديسي على إنستجرام
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