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10 صور لـ هاندا ارتشيل بإطلالة ساحرة في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي

09:45 م الأربعاء 14 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هاندا ارتشيل بإطلالة ساحرة في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي
  • عرض 10 صورة
    هاندا ارتشيل بإطلالة ساحرة في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي
  • عرض 10 صورة
    هاندا ارتشيل بإطلالة ساحرة في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي
  • عرض 10 صورة
    هاندا ارتشيل بإطلالة ساحرة في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي
  • عرض 10 صورة
    هاندا ارتشيل بإطلالة ساحرة في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي
  • عرض 10 صورة
    هاندا ارتشيل بإطلالة ساحرة في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي
  • عرض 10 صورة
    هاندا ارتشيل بإطلالة ساحرة في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي
  • عرض 10 صورة
    هاندا ارتشيل بإطلالة ساحرة في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي
  • عرض 10 صورة
    هاندا ارتشيل بإطلالة ساحرة في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي
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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الممثلة التركية هاندا ارتشيل الأنظار خلال حضورها فعاليات ثاني أيام مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78.

ظهرت هاندا مرتدية فستانا طويلا باللون البينك الوردي، تميز بأنه بقصة الكب وبصيحة الريش.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء الإيطالي جيامباتيستا فالي.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود يتناسب مع لون بشرتها.

واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وحلق، وخاتم.

يذكر أن السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025 تشهد توافد الكثير من النجوم والنجمات العالميين، الذين يتنافسون بإطلالاتهم الجذابة التي تخطف الأنظار.

الممثلة التركية هاندا ارتشيل هاندا ارتشيل بإطلالة ساحرة هاندا ارتشيل بمهرجان كان مهرجان كان السينمائي
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